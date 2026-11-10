Un operativo del Comando Radioeléctrico Norte terminó con un delincuente de 23 años detenido en Chimbas, luego de que vecinos alertaran sobre su presencia en el barrio Los Surcos, que intentaba abrir vehículos estacionados. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron que llevaba un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros y secuestraron una campera que había sido denunciada como robada del interior de una camioneta.

La prenda que una mujer denunció como robada

El procedimiento comenzó por una alerta del CISEM sobre un sujeto que intentaba forzar un Chevrolet Corsa en el barrio Los Surcos. La Policía interceptó al sospechoso en el Lote Hogar 4 y luego descubrió que también había sido denunciado por la sustracción de una prenda de una Renault Kangoo.

El episodio comenzó alrededor de las 8:06, cuando personal policial recibió una denuncia al CISEM y un requerimiento para dirigirse al interior del barrio Los Surcos. El aviso indicó que un sujeto intentaba forzar un automóvil que se encontraba en la playa de estacionamiento del complejo habitacional.

El Chevrolet Corsa sufrió la rotura de dos de sus crsitales laterales.

Al llegar, los uniformados encontraron un Chevrolet Corsa Classic, dominio IUT 635, que presentaba daños en dos de sus ventanas: una en el sector trasero derecho y otra en el lateral derecho.

En el lugar entrevistaron a una mujer de apellido Pedrol, de 31 años, quien explicó que el propietario del automóvil no se encontraba en San Juan porque había viajado a Bariloche.

El detenido portaba un cuchillo al momento de su aprehensión.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, el operador del CISEM transmitió las características físicas y la vestimenta del sospechoso. Según el aviso, se trataba de un hombre de contextura delgada que vestía un pantalón azul y un buzo gris.

Con esos datos, otro móvil policial realizó recorridas por las inmediaciones y consiguió interceptar a un hombre con características similares en el interior del Lote Hogar 4. El sospechoso fue identificado como Uriel Quiroga Pérez, de 23 años, con domicilio en el barrio Andacollo 1, en Chimbas.

Durante la intervención, los efectivos constataron que llevaba un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros de largo, por lo que fue trasladado a la Comisaría 17ª. Allí quedó vinculado al expediente contravencional 2288/26 por presuntas infracciones a los artículos 98, 117, 118 y 178, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

De este utiliatrio el ladrón sustrajo la campera denunciada por sus dueña.

Sin embargo, las actuaciones no terminaron allí. Mientras los policías continuaban con las averiguaciones en el barrio Los Surcos, entrevistaron a otra mujer de 50 años, quien denunció daños en una camioneta Renault Kangoo gris.

La mujer manifestó que alguien había roto uno de los vidrios del vehículo y sustraído del interior un chaleco rojo de la marca Montagne. Al avanzar con las averiguaciones, los uniformados advirtieron que la prenda denunciada como robada coincidía con la que llevaba el sospechoso al momento de su aprehensión.

Entre las medidas ordenadas figuraron la confección de memorandos de entrevista, la recepción de declaraciones, la elaboración de un informe técnico sobre los daños registrados en los vehículos y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Finalmente, se dispuso que el legajo fuera remitido a la UFI Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación y determinar la responsabilidad del joven en los hechos denunciados.