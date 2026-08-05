Una rápida intervención policial permitió frustrar un hurto durante la madrugada de este martes en Pocito. Gracias al llamado de una vecina que advirtió movimientos sospechosos en su propiedad, efectivos lograron detener a un hombre que intentó escapar y recuperar las herramientas que había ocultado en un contenedor de residuos.

El procedimiento comenzó alrededor de las 0.30, mientras personal policial realizaba recorridas preventivas por la jurisdicción asignada. En ese momento, los efectivos recibieron un llamado telefónico de una mujer, quien informó que había observado a un hombre salir corriendo desde el interior de su propiedad. Aunque inicialmente no pudo confirmar si el desconocido había sustraído algún elemento, indicó que escapó por calle Mendoza Spada en dirección al sur, con rumbo a calle 4 en el departamento 25 de Mayo.

Con esos datos, el móvil policial inició un operativo de búsqueda por la zona. A pocos minutos, los uniformados localizaron a un sujeto que coincidía con las características aportadas por la denunciante. El hombre permanecía junto a un contenedor de basura ubicado en inmediaciones de calle 4 y Aberastain.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado y aprehendido a pocos metros. Durante la inspección del lugar, los efectivos descubrieron que en el interior del contenedor había ocultado varias herramientas bajo una bolsa de consorcio negra.

Entre los elementos recuperados encontraron una amoladora, un nivel de mano y una tenaza. Inmediatamente, el personal policial volvió a comunicarse con la damnificada para informarle sobre el hallazgo. La mujer revisó nuevamente su propiedad y constató que las herramientas habían sido sustraídas de una vivienda en construcción ubicada en el fondo del terreno.

Poco después, la propietaria se presentó en el lugar del procedimiento, donde los uniformados le exhibieron los elementos recuperados. La mujer los reconoció sin lugar a dudas como de su propiedad, por lo que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Tras informar lo ocurrido al ayudante fiscal Emiliano Usín, se dispuso el inicio del Legajo caratulado como hurto en grado de tentativa, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Además, por disposición judicial, las herramientas fueron restituidas a su propietaria una vez cumplidas las diligencias de rigor.