Un ladrón de 27 años fue detenido luego de que intentara sustraer una motocicleta que se encontraba en la vía pública, hecho ocurrido en el departamento Chimbas. El sospechoso escapó a pie luego de ser descubierto, pero fue perseguido por el damnificado y su hermano y finalmente quedó reducido en el interior del Lote Api II.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:15 del lunes, en el Loteo Salta II, entre calle El Sauce y calle Jáchal. En ese momento, personal de la Unidad Operativa Centenario Oeste realizaba recorridas de prevención y seguridad por calle Mendoza, al sur de calle 25 de Mayo, cuando fue alertado por Claudio Escobar, de 31 años.

El hombre les manifestó a los efectivos que un sujeto vestido con una campera blanca y pantalón negro había intentado sustraerle su moto. Según relató, tras ser descubierto, el sospechoso abandonó el lugar y comenzó a escapar a pie en dirección al Lote Api II.

Ante esta situación, Escobar inició la persecución junto a su hermano, Diego Escobar, mientras los policías se dirigieron hacia el sector señalado para intentar interceptar al sospechoso.

Al ingresar al Lote Api II, los uniformados observaron que el hombre había sido alcanzado y reducido por civiles. Los efectivos intervinieron de inmediato, procedieron a controlar al sospechoso y concretaron su detención.

El aprehendido fue identificado como Franco Ezequiel Ibazeta, de 27 años, con domicilio en Chimbas. Durante el procedimiento, los policías secuestraron un destornillador, una campera blanca con vivos verdes y grises y un espejo retrovisor perteneciente a un ciclomotor.

El espejo fue reconocido por Escobar como de su propiedad, por lo que quedó incorporado como elemento de interés para la investigación. De acuerdo con el informe policial, el hecho quedó caratulado como “Robo agravado por ser un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”.

Luego de la aprehensión, los efectivos establecieron comunicación con el ayudante fiscal José Quiroga y, tras la consulta con el fiscal de turno, se dispuso el inicio del procedimiento bajo el sistema de Flagrancia.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación Flagrancia.