Un ladrón de 19 años fue detenido en Rawson luego de protagonizar dos asaltos consecutivos en los que utilizó un cuchillo tipo carnicero para amenazar a sus víctimas. Los hechos ocurrieron con apenas cinco minutos de diferencia y terminaron con una intervención policial en Villa Hipódromo, donde el sospechoso también se resistió al procedimiento.

El caso quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia y fue caratulado como robo agravado por el uso de arma blanca, por dos hechos, daño agravado, resistencia y atentado a la autoridad, todo en concurso real. El aprehendido es de apellido Martínez, de 19 años.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 20:50 del sábado. Una mujer de 48 años descendió de un colectivo de la línea TNS en inmediaciones de Conector Sur y República del Líbano y comenzó a caminar por calle Larrea mientras hablaba por teléfono con su hijo.

Según la denuncia, en ese momento fue interceptada por un sujeto que portaba un cuchillo tipo carnicero con mango amarillo. El atacante le exigió sus pertenencias y le sustrajo el bolso y el teléfono celular. Durante el episodio también intentó apuñalarla y la golpeó hasta hacerla caer al suelo.

La mujer sufrió además un ataque de asma que le dificultó la respiración. El agresor continuó con el forcejeo y finalmente escapó por calle Güemes hacia el oeste, llevándose una riñonera que contenía una campera, dos inhaladores, medicamentos y documentación.

Cinco minutos después, a las 20:55, se produjo un segundo asalto que tuvo características similares. En calle Las Heras, pasando Maipú, el mismo sujeto interceptó a un joven que caminaba junto a su primo.

Uno de los teléfonos que el delincuente robó esgrimiendo el cuchillo de carnicero.

El sospechoso volvió a exhibir el cuchillo de mango amarillo y les exigió que entregaran sus pertenencias. El acompañante consiguió escapar, mientras que el otro joven fue alcanzado por una patada y cayó al suelo. De acuerdo con la información policial, el agresor le apoyó las manos sobre el pecho, lo amenazó con el arma blanca y le sustrajo un teléfono Samsung A54 5G de color azul oscuro.

Los dos episodios fueron comunicados al sistema de emergencias CISEM y el personal policial que realizaba tareas de prevención comenzó a buscar al sospechoso a partir de las características aportadas por las víctimas.

La búsqueda terminó alrededor de las 21:18, cuando los efectivos visualizaron en calle Zapiola, entre Maipú y O'Higgins, a un sujeto que coincidía con la descripción. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el cuchillo de mango amarillo e intentó evitar la aprehensión.

El cuchillo fue descartado por el detenido al ver a la Policía.

Durante el procedimiento se produjo un forcejeo en el que el joven lanzó golpes de puño y patadas contra los efectivos. En medio del enfrentamiento, además, propinó una patada a una motocicleta policial, provocando daños que fueron incorporados a la investigación.

Finalmente, los uniformados lograron reducirlo y, durante el palpado preventivo, encontraron entre sus pertenencias el teléfono Samsung A54 5G. El aparato fue reconocido en el lugar por el joven damnificado, quien confirmó que se trataba del teléfono que le habían sustraído minutos antes.

El joven de 19 años quedó aprehendido y a disposición de la UFI Flagrancia, mientras la investigación avanza sobre los dos robos y los hechos registrados durante el procedimiento policial.