Detuvieron a un mendocino por quedarse con una mochila que encontró con $90.000.000

Un hombre de 45 años, oriundo de Mendoza, fue detenido en la provincia de La Pampa acusado de apropiarse de una mochila que contenía casi 90 millones de pesos en efectivo, la cual había sido olvidada por un productor agropecuario a la vera de la Ruta Provincial 4, cerca de la localidad de Trenel.

La investigación permitió recuperar $83.910.000 , mientras que el sospechoso quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a General Pico para la audiencia de formalización de cargos.

El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando un productor agropecuario de 52 años sufrió la rotura de un neumático de su camioneta mientras circulaba por la Ruta Provincial 4, a unos cinco kilómetros de Trenel.

Ante esa situación, dejó el vehículo estacionado sobre la banquina y caminó hasta un establecimiento rural cercano para pedir ayuda. Sin advertirlo, dejó junto al camino una mochila que contenía una importante suma de dinero en efectivo.

Cuando regresó alrededor de las 13:30 para continuar el viaje, descubrió que la mochila había desaparecido y realizó la denuncia en la Comisaría de Trenel.

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Juan, con intervención del juez de Control de Santa Rosa, Daniel Ralli, quienes ordenaron distintas medidas para reconstruir lo sucedido.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió detectar que un Ford Focus había pasado por el lugar mientras la mochila permanecía abandonada sobre la banquina.

A partir de esas imágenes, los investigadores siguieron el recorrido del automóvil, que primero se dirigió hacia General Pico y posteriormente continuó viaje hacia Eduardo Castex.

Finalmente, el miércoles alrededor de las 10:30, efectivos de la Brigada de Investigaciones de General Pico interceptaron el vehículo y detuvieron a su conductor, un viajante mendocino dedicado a la venta de artículos para el hogar.

Durante la requisa autorizada por la Justicia, los policías encontraron 83.910.000 pesos en efectivo dentro del automóvil, dinero que fue secuestrado como parte de la investigación.

Además, los investigadores incautaron el teléfono celular del detenido para realizar pericias y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

La mochila fue localizada posteriormente en las inmediaciones de un hotel de General Pico donde el sospechoso se había alojado luego del episodio.

La Fiscalía analiza ahora cuál será la calificación legal que corresponderá aplicar al caso. Entre las figuras penales que se evalúan se encuentran hurto simple o apropiación indebida de cosa perdida, decisión que dependerá de las pruebas que se incorporen durante el avance de la investigación judicial.