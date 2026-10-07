Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Pocito luego de verse involucrado en una pelea entre varias personas en el Lote Hogar N° 35. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró un cuchillo tipo carnicero. Posteriormente, dos vecinos denunciaron que el joven los habría amenazado con el arma blanca y arrojado piedras contra su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando efectivos del Comando Sur realizaban recorridas preventivas y recibieron una alerta sobre una pelea entre varias personas en el interior del barrio, en jurisdicción de la Comisaría 6ª.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos que se movilizaban en el móvil Halcón 81. Al arribar, observaron a varios hombres que se agredían entre sí y arrojaban distintos elementos contundentes.

Al advertir la presencia policial, los involucrados comenzaron a escapar en diferentes direcciones. Sin embargo, los uniformados lograron alcanzar y aprehender a uno de ellos, un adolescente de 17 años que presentaba una lesión con sangrado en la boca, presuntamente producto de la pelea.

Ante esta situación, los efectivos realizaron un palpado preventivo y encontraron entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero, que fue secuestrado e incorporado a las actuaciones.

Minutos después, mientras los policías continuaban con el procedimiento, dos vecinos, de 21 y 61 años, señalaron al adolescente, conocido con el alias de “Kiki”, y denunciaron que los habría amenazado con un cuchillo y arrojado piedras contra su domicilio, ubicado en el mismo barrio.

La aprehensión se concretó alrededor de las 14:40, aproximadamente diez minutos después de recibido el aviso inicial.

Tras el procedimiento, los efectivos dieron intervención al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, donde recibieron las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones.

Desde la Justicia se dispuso recibir las denuncias de los damnificados, realizar las entrevistas correspondientes y trasladar al adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La investigación quedó caratulada como Amenazas y Daño, bajo el Legajo N° 63/26, con intervención del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.