Un adolescente de 16 años fue aprehendido durante la noche del jueves en Rawson cuando trasladaba a pie una motocicleta Honda CG 150 de color rojo. El procedimiento se produjo luego de que personal del Comando Radioeléctrico Sur recibiera un aviso sobre cuatro personas que intentaban poner en marcha una moto en inmediaciones de calle Godoy y Espeleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:14, de este jueves cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas a bordo del móvil H-81, perteneciente al Comando Sur, tomaron conocimiento a través de la frecuencia policial de la presencia de cuatro sujetos que se encontraban manipulando una motocicleta.

Ante esa situación, los efectivos iniciaron una recorrida por las inmediaciones del lugar señalado. Al desplazarse por la zona, observaron a un joven que caminaba por calle Félix Aguilar hacia el este mientras trasladaba una motocicleta.

Los uniformados procedieron a interceptarlo y constataron que se trataba de una Honda CG Titan 150 cc, de color rojo. El joven fue identificado, contaba con 16 años, y quedó vinculado a un sumario caratulado como encubrimiento, ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 6°.

El procedimiento quedó a cargo de personal del móvil H-81, integrado por la cabo Agostina Tivani y el agente Maximiliano Montero, quienes trasladaron las actuaciones correspondientes y realizaron las consultas judiciales de rigor.

Debido a que el aprehendido es menor de edad, los policías se comunicaron con el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia (JPNyA). La consulta fue atendida por la doctora María Julia Camus, quien impartió las directivas respecto del adolescente.

Luego de conocer las circunstancias del procedimiento, desde el JPNyA se dispuso que el menor fuera entregado a sus progenitores, quienes además quedaron formalmente notificados de la causa iniciada bajo la carátula de encubrimiento.

En paralelo, la motocicleta quedó secuestrada preventivamente para avanzar con las actuaciones destinadas a determinar su procedencia y verificar la situación denunciada. Desde la Justicia se ordenó realizar el acta de reconocimiento correspondiente y, una vez cumplidos los pasos legales, entregar el rodado a su propietario.