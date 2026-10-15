Un adolescente de 14 años fue detenido este jueves 15 de octubre durante los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. Según informaron fuentes policiales, el menor fue aprehendido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 17.15, en la intersección de las calles Montevideo y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras del edificio legislativo. El adolescente quedó a disposición de las autoridades competentes, que iniciaron las actuaciones correspondientes debido a su edad.

Tras la aprehensión, los efectivos realizaron una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, que dispuso dar intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida responde al procedimiento especial previsto para casos que involucran a personas menores de edad.

Los incidentes durante la marcha universitaria

La detención ocurrió en medio de una jornada de tensión frente al Congreso, donde miles de estudiantes, docentes, organizaciones sindicales y agrupaciones sociales se movilizaron para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionar distintas medidas del Gobierno nacional.

Los enfrentamientos comenzaron durante la tarde, cuando un grupo de manifestantes rompió sectores del mobiliario urbano y arrojó piedras y otros objetos contra las fuerzas de seguridad. Ante esta situación, los efectivos respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a quienes participaban de los disturbios.

Como consecuencia de los enfrentamientos, se reportaron al menos 25 personas detenidas y ocho efectivos de seguridad heridos. Entre los aprehendidos se encontraba el adolescente de 14 años, cuya situación quedó bajo intervención de los organismos correspondientes.

Qué pasará con el menor detenido

Debido a su edad, el caso del adolescente requiere un tratamiento diferenciado del aplicado a los adultos involucrados en los incidentes. La intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes busca garantizar sus derechos y supervisar las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su situación posterior a la aprehensión ni sobre las medidas que adoptaron las autoridades.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció que avanzará con denuncias penales por los hechos registrados durante la movilización. El Ministerio de Seguridad reúne imágenes y registros audiovisuales para identificar a las personas que habrían participado en las agresiones y los destrozos.

La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales, mientras continúa el análisis de los distintos episodios ocurridos durante la protesta.