Un adolescente de 17 años fue aprehendido por personal del Comando Sur luego de un robo agravado ocurrido en el interior del barrio Teresa de Calcuta. El hecho tuvo como víctima a un hombre de 37 años que realizaba un viaje como conductor de Uber y fue abordado por varios sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una motocicleta Motomel 110 cc DLX de color negro.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:35, en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según la información incorporada al procedimiento, el damnificado, identificado como Jonathan Bolado, de 37 años, se trasladó hasta inmediaciones de calle Frías y una arteria proyectada del barrio Teresa de Calcuta para realizar un viaje.

Mientras se encontraba en el lugar, varios individuos se aproximaron al motociclista y, de acuerdo con su relato, uno de ellos exhibió un arma de fuego. Bajo esa amenaza, los sujetos le quitaron la motocicleta y posteriormente escaparon hacia el interior del barrio.

Tras recibir la alerta, personal del Comando Sur que realizaba recorridas de prevención y seguridad fue comisionado por el operador de Trueno Halcón hasta el barrio. Al llegar, los efectivos entrevistaron al damnificado, quien aportó las características del hecho y los datos que pudo obtener sobre los presuntos autores.

A partir de la información reunida y de los datos aportados por vecinos de la zona, los policías orientaron las recorridas hacia el interior del complejo habitacional. Durante el despliegue, los efectivos localizaron a uno de los sospechosos señalado en relación con el robo.

El joven es de 17 años, con domicilio en el mismo barrio Teresa de Calcuta. La aprehensión se concretó alrededor de las 16:30, aproximadamente una hora después del asalto.

Una vez localizado el adolescente, el personal policial realizó las consultas correspondientes con la Unidad de Abordaje Territorial. El ayudante fiscal, doctor Juan Mattar, tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento y dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre las diligencias ordenadas se incluyeron la toma de denuncia al damnificado, una inspección ocular del lugar donde ocurrió el hecho, la elaboración de un croquis y la confección de los memorandos correspondientes. Las actuaciones quedaron vinculadas al legajo 362/26 de la UFI Delitos contra la Propiedad.

En paralelo, debido a que el aprehendido tiene 17 años, los efectivos mantuvieron comunicación con el Primer Juzgado de Menores. El doctor Jorge Toro intervino en el procedimiento y dispuso que el adolescente fuera entregado a sus progenitores, conforme a las medidas establecidas para el caso.

La causa quedó caratulada como “Robo agravado por la participación de un menor” y también se inició el sumario prevencional 45/26 del Primer Juzgado de Menores.

Durante el procedimiento no se logró recuperar la motocicleta Motomel 110 cc DLX denunciada como sustraída. Tampoco se encontró el arma de fuego que, según el relato del damnificado, fue utilizada durante el asalto. Ambos elementos quedaron pendientes de localización en el marco de la investigación.

Las actuaciones fueron remitidas a la UFI Delitos contra la Propiedad, donde continuaron las medidas destinadas a establecer las circunstancias del robo, determinar la participación de los involucrados y avanzar en la búsqueda de la motocicleta y del arma mencionadas en la denuncia.