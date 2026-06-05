Un ciudadano paraguayo fue detenido en el paso internacional Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile y las autoridades detectaron que tenía una orden de captura vigente por una causa vinculada a trata de personas y explotación sexual.

La detención se produjo durante un control migratorio de rutina. Según la información oficial, al verificar su identidad en los sistemas de seguridad, los funcionarios confirmaron la existencia del pedido judicial y procedieron a su arresto inmediato.

La investigación lo vincula con una organización criminal que operaría en distintos países de Sudamérica y que estaría dedicada al traslado de mujeres desde Paraguay hacia Chile para su explotación sexual. De acuerdo con los antecedentes reunidos por los investigadores, las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas laborales y luego trasladadas a territorio chileno, donde quedaban bajo el control de la estructura investigada.

El expediente judicial se desarrolla desde hace varios meses y tiene alcance internacional. Las autoridades buscan establecer el tamaño de la red, identificar a otros posibles integrantes y determinar cuántas mujeres habrían sido afectadas por las maniobras investigadas.

Además, los investigadores analizan si existen conexiones con otras organizaciones vinculadas a delitos similares que operan en la región. El detenido quedó a disposición de la Justicia chilena mientras avanzan las actuaciones del caso.