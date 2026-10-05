Un hombre de 41 años fue detenido en Chimbas luego de ser acusado de arrebatarle el teléfono celular a un chofer de Uber durante un viaje. El hecho ocurrió después de que el conductor trasladó al sospechoso desde Capital hasta una zona cercana al barrio Conjunto 13.

El episodio se registró este domingo 4 de octubre en inmediaciones de calle Centenario, a la altura del barrio Agua Negra, en Chimbas. La víctima de apellido Bustos, de 57 años, trabaja como conductor de Uber y se movilizaba en un Fiat Siena de color negro.

Según relató el damnificado a la Policía, había tomado un pasajero en inmediaciones de calles Mitre y General Acha, en Capital. El hombre le indicó que necesitaba ser trasladado hasta el barrio Conjunto 13.

Durante el trayecto no se registraron inconvenientes. Sin embargo, al llegar a la zona indicada, el pasajero se alteró y, de acuerdo con la denuncia, le arrebató el teléfono celular al conductor. Luego del hecho, el sospechoso se retiró del lugar.

El teléfono sustraído era un Motorola G15 de color verde, que tenía una funda transparente. El aparato no pudo ser recuperado durante el procedimiento policial.

Tras tomar conocimiento del robo, efectivos de la Policía comenzaron a buscar al presunto autor. Personal de la casilla policial Centenario Oeste alertó a los integrantes del Radioeléctrico Norte sobre la situación y aportó las características del sospechoso.

El cabo Jorge Mercado, junto con otros efectivos de la dependencia, realizó recorridas de seguridad por el sector y logró localizar al hombre señalado por el chofer. El sospechoso fue identificado como Roberto Antonio Ponce, de 41 años, domiciliado en el barrio Agua Negra, en Chimbas.

Aunque los policías consiguieron aprehender al acusado, no lograron encontrar entre sus pertenencias el teléfono celular que había sido denunciado como sustraído.

Luego de concretar la detención, los efectivos establecieron comunicación con la Base del Sistema Acusatorio para informar los detalles del procedimiento. El contacto fue atendido por el ayudante fiscal de turno, Oscar Oropel.

Tras analizar las circunstancias del caso, el representante del Ministerio Público Fiscal determinó que el hecho no correspondía a un procedimiento especial de Flagrancia, por lo que dispuso dar intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ponce quedó vinculado al legajo N° 229/26, caratulado como robo, mientras la investigación quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada. Las actuaciones buscarán determinar las circunstancias del arrebato y avanzar en la recuperación del teléfono celular denunciado como sustraído.