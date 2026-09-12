Un piloto fue detenido acusado de formar parte de una organización dedicada al tráfico de drogas entre Buenos Aires y Rosario, utilizando para los traslados un hidroavión valuado en alrededor de US$70.000.

La investigación permitió reconstruir una serie de movimientos que despertaron las sospechas de los investigadores y derivaron en un operativo para detener al acusado.

El hidroavión habría sido utilizado para realizar los desplazamientos entre distintos puntos, una modalidad que permitía evitar los controles habituales de las rutas terrestres.

La investigación sobre los vuelos

Los investigadores pusieron el foco en los movimientos de la aeronave y en los vínculos del piloto con personas relacionadas con el presunto tráfico de estupefacientes.

El objetivo ahora es determinar qué cantidad de droga habría sido trasladada, quiénes integraban la organización y cuál era el destino final de los cargamentos.

La causa continúa bajo investigación judicial y se analizan los elementos secuestrados durante los procedimientos realizados para avanzar en la identificación de todos los involucrados.

Una aeronave valuada en US$70.000

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el tipo de aeronave utilizada. Se trata de un hidroavión, cuyo valor estimado ronda los 70.000 dólares.

La Justicia busca establecer además quién era el propietario del avión, cómo era utilizado y qué participación concreta tenía el piloto detenido dentro de la presunta organización.

La investigación continúa con el análisis de los vuelos y de las pruebas reunidas para determinar el alcance de la maniobra.