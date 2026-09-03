Detuvieron a un policía por una presunta amenaza con una pistola a su ex

Un oficial de la Policía de San Juan fue aprehendido este miércoles tras ser acusado de haber agredido a su expareja y de haberla amenazado utilizando su arma reglamentaria. Se trata del oficial inspector Mauricio Ruarte, quien prestaba servicios en la Unidad Rural N°1, con asiento en el paraje Vallecito, Caucete. La detención fue concretada poco después de que trascendiera el arresto de otro uniformado en la zona de Chimbas vinculado a una presunta estafa entre compañeros.

El hecho investigado ocurrió durante el fin de semana en el departamento de Rawson. Según las informaciones del caso, el sospechoso acudió al encuentro de la mujer y se generó una discusión al advertir que ella conversaba con un amigo. En ese contexto, se habría producido un forcejeo donde la víctima sufrió agresiones físicas. Posteriormente, el efectivo habría encañonado con la pistola tanto a la mujer como al hombre que se encontraba en el lugar.

A raíz de la denuncia presentada por la expareja, la fiscal Florencia Pons Belmonte, al frente de la UFI CAVIG, solicitó la aprehensión del sospechoso en el marco de una causa caratulada por presuntas lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. La medida judicial fue otorgada por la jueza de garantías Gloria Chicón.

Los procedimientos para lograr su detención incluyeron un operativo en la vivienda del implicado situada en Rawson y una intervención posterior en el destacamento de Caucete donde cumplía funciones.

En esa dependencia policial se le notificó la orden de arresto y se procedió al secuestro de su pistola 9 mm. El acusado permanecerá alojado en una sede de la fuerza de seguridad hasta este jueves o viernes, momento en que la fiscalía formalice la causa penal en su contra para dar paso a las correspondientes audiencias judiciales.