Un productor agrícola del departamento 25 de Mayo fue detenido en las últimas horas, acusado de asesinar de un disparo al perro de su vecino. La aprehensión se concretó luego de una investigación policial que permitió reunir pruebas clave e incautar el arma que habría sido utilizada en el hecho.

El caso se remonta al 30 de mayo de 2026, cuando el dueño del animal radicó la denuncia tras encontrar a su mascota sin vida. Se trataba de un perro mestizo de tamaño mediano, de pelaje beige, llamado “Firulais”.

De acuerdo con las pericias realizadas, el animal murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego. Un testigo, que se desempeñaba como obrero rural en la zona, resultó fundamental para el avance de la investigación. Según su declaración, presenció el momento exacto en que el propietario de una finca lindera, ubicada al norte del lugar, efectuó el disparo que terminó con la vida del can.

Con ese testimonio y otros elementos probatorios reunidos, este martes se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del principal sospechoso, identificado como Héctor Hugo Begueri. El procedimiento fue supervisado por personal de la UFI Genérica, bajo la coordinación de la ayudante fiscal Eliana Roca, junto a efectivos de la Comisaría 10ª.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron una pistola calibre 22 marca Ballester Molina, que sería el arma utilizada en el hecho, además de una funda protectora de cuero color marrón claro.

Con estos elementos incorporados a la causa, las autoridades procedieron a la detención formal del acusado, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

El hombre es investigado por una presunta infracción a la Ley Nacional 14.346, normativa que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales.