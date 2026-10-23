Detuvieron a un profesor en Rawson por pedirles fotos sexuales a menores

Un hombre de 29 años fue detenido en Rawson, San Juan, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de captación de adolescentes a cambio de dinero mediante supuestos noviazgos virtuales. La causa se inició a partir de la denuncia de una madre que encontró mensajes de contenido sexual en el teléfono de su hija, de 14 años.

El procedimiento se realizó el miércoles por la noche en una vivienda del barrio SUTIAGYF y estuvo a cargo de efectivos de la brigada de apoyo de la UFI ANIVI. Según fuentes judiciales citadas en la información del caso, el detenido fue identificado como Gustavo Genini y se desempeñaría como profesor particular de Matemática.

La detención fue ordenada por la jueza de Garantías Flavia Allende, en una investigación encabezada por la fiscal Andrea Insegna y la ayudante fiscal Luciana Fasoli. Entre las posibles figuras penales que se analizan se encuentran delitos vinculados con la corrupción de menores, la promoción a la prostitución y la tenencia o distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. Las eventuales imputaciones deberán definirse a medida que avance el expediente.

Cómo comenzó la investigación

De acuerdo con los primeros datos de la causa, la denuncia se originó cuando una mujer advirtió una situación que involucraría a su hija adolescente y a otras estudiantes de secundaria. La menor le habría contado que algunas de sus compañeras mantenían vínculos como “novias virtuales” de una persona que les pagaba por esa actividad.

Ante la preocupación por el relato, la madre revisó el teléfono de su hija y habría encontrado conversaciones con contenido sexual explícito. La presentación judicial incluyó capturas de pantalla de esos intercambios, que ahora forman parte de las pruebas que deberán ser analizadas por los investigadores.

La principal hipótesis sostiene que el sospechoso habría transferido dinero a adolescentes de entre 14 y 16 años, con pagos diarios o semanales, a cambio de mantener conversaciones virtuales. Según la información incorporada a la investigación, los contactos habrían comenzado con mensajes de afecto, expresiones de amor y contención emocional, pero luego habrían avanzado hacia presuntos pedidos de fotografías y videos de contenido sexual.

Secuestraron celulares y computadoras

Durante el allanamiento en la vivienda de Rawson, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento informático. El análisis del material digital será determinante para establecer el alcance de los hechos denunciados, identificar a posibles víctimas y determinar si hubo otras personas involucradas.

Otra de las líneas de investigación busca establecer si el sospechoso habría pedido a las adolescentes que contactaran a otras chicas de edades similares para sumarlas a la misma dinámica. También se intenta precisar desde cuándo se habrían producido los intercambios y si las presuntas maniobras comenzaron el año pasado.

La causa continúa bajo la órbita de la UFI ANIVI. Por el momento, los hechos forman parte de una investigación en curso y las responsabilidades penales deberán determinarse a partir de las pruebas reunidas y del avance del proceso judicial.