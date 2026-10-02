Un hombre de 38 años fue detenido durante la tarde de este miércoles luego de ser señalado como el presunto autor de un intento de robo cometido con un arma blanca en Capital. El sospechoso fue localizado mientras circulaba en una bicicleta que había sido denunciada como sustraída y los policías encontraron un cuchillo entre sus prendas.

El hecho ocurrió en inmediaciones del lateral Norte de avenida de Circunvalación y calle General Acha, donde un adolescente de 13 años denunció que un hombre lo había abordado y, utilizando un arma blanca, le había sustraído su bicicleta rodado 29 de color celeste.

El sujeto fue identificado como Roberto Adrián Molina Aguilera, de 38 años, domiciliado en el barrio Catani.

Efectivos policiales se dirigieron hacia el sector señalado y de acuerdo con la información incorporada al procedimiento, el sospechoso había escapado en dirección a calle Mendoza luego de apoderarse del rodado.

Los uniformados iniciaron una recorrida por las inmediaciones para intentar localizarlo. Durante el operativo, al llegar a calle Benavidez, entre Mendoza y Tucumán, observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta rodado 29 cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

Los policías procedieron a interceptarlo y entrevistarlo. Durante un palpado de seguridad, encontraron entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina, con mango de color morado. Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión.

El cuchillo que llevaba el sujeto detenido.

El sospechoso fue identificado como Roberto Adrián Molina Aguilera, de 38 años, domiciliado en el barrio Catani, de Capital. El cuchillo y la bicicleta quedaron vinculados al procedimiento.

Luego de la aprehensión, los efectivos trasladaron al sospechoso y el rodado hasta el lugar donde se había producido el hecho. Allí, el adolescente damnificado reconoció la bicicleta como de su propiedad, lo que permitió avanzar con las actuaciones relacionadas con la denuncia.

La víctima tiene 13 años y por tratarse de un menor de edad, su identidad quedó resguardada en las actuaciones judiciales.

Una vez confirmada la situación, el personal policial estableció comunicación con el Sistema Acusatorio. Posteriormente se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, David Peña, quien fue informado sobre las circunstancias del procedimiento y los elementos secuestrados.

Tras interiorizarse de lo ocurrido, el representante del Ministerio Público dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El expediente quedó radicado en la Comisaría 2ª bajo el legajo N° 98/26 y fue caratulado como robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa.