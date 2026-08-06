Un operativo de la Unidad Coordinadora de Departamentales (U.C.D.) culminó con la detención de un hombre de 31 años que llevaba una pistola con el número de serie adulterado, municiones y cocaína. El procedimiento se originó tras un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en Villa Juan XXIII, en el departamento Chimbas.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la zona de Benavídez y Chacabuco, donde efectivos del Grupo Motorizado realizaban recorridas preventivas en la jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este. Durante el patrullaje observaron a un sujeto en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado a los pocos metros. Durante el palpado preventivo, los uniformados encontraron un bolsito tipo bandolera que contenía una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros y dos cargadores.

Uno de los cargadores tenía 12 municiones, mientras que el otro contenía 9 proyectiles. Además, los policías constataron que el arma presentaba el número de serie adulterado, por lo que fue secuestrada de inmediato.

El detenido fue identificado como Pelayes, de 31 años, quien quedó a disposición de la Justicia. En la causa intervino la autoridad judicial por el presunto delito de portación de arma de fuego sin la debida autorización legal.

Mientras avanzaba el procedimiento, personal del Departamento Drogas Ilegales realizó una requisa complementaria y encontró entre las pertenencias del sospechoso ocho dosis de cocaína, con un peso aproximado de dos gramos, además de un envoltorio con otros 12 gramos de la misma sustancia.

Tanto el arma, las municiones como la droga fueron secuestradas y quedaron incorporadas a la investigación. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar el origen del arma y el destino de los estupefacientes incautados.