Un hombre de 32 años fue detenido durante la noche del lunes luego de ser señalado por intentar sustraer bicicletas que se encontraban aseguradas con cadenas a una farola en inmediaciones del estadio Aldo Cantoni, en Capital. Durante el procedimiento, la Policía encontró entre sus pertenencias una cadena con un candado violentado y, a pocos metros, un elemento metálico que habría sido utilizado para forzar las medidas de seguridad.

El operativo de detención del ladrón fue llevado a cabo por efectivos de diferentes dependencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:10, cuando el agente Denis Quiroga, perteneciente a la Dirección D-2, recibió el aviso de una mujer que había observado a un sujeto vestido con una campera azul y pantalón negro mientras manipulaba varias bicicletas que estaban atadas a una farola.

De acuerdo con el relato aportado a los efectivos, la mujer advirtió que el hombre forcejeaba con las bicicletas y posteriormente escuchó el ruido producido por la ruptura de las cadenas. Cuando el agente Quiroga intentó entrevistarlo, el sospechoso emprendió la huida.

Ante esta situación, el efectivo solicitó apoyo. El sargento Rubén Páez, perteneciente a la División Custodia y que se encontraba realizando un servicio adicional en el estadio Aldo Cantoni, acudió en colaboración junto al agente Quiroga y la cabo Rocío García, de la División D-6.

El aprehendido fue identificado y tenía libertad asistida.

Los policías lograron alcanzar al sospechoso y procedieron a su aprehensión. El hombre fue identificado como Braian Arredondo Espejo, de 32 años. Según se informó, al momento del procedimiento contaba con el régimen de libertad asistida desde el 7 de septiembre.

Una vez reducido, los efectivos realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus prendas una cadena con un candado mediano que presentaba signos de haber sido violentado. A pocos metros del lugar también localizaron un elemento de hierro de aproximadamente 25 centímetros.

Minutos después se hicieron presentes los propietarios de las bicicletas. Los damnificados reconocieron uno de los rodados y también identificaron el candado que había sido violentado durante el procedimiento.

Ante los elementos reunidos en el lugar, el personal policial puso la situación en conocimiento del Sistema Acusatorio. Desde la Justicia se dispuso la intervención de la UFI Flagrancia y se inició el procedimiento correspondiente.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, mientras que el fiscal de turno, Cristian Gerarduzzi, colaboróa para impartir las directivas para avanzar con las actuaciones y reunir los elementos necesarios para la investigación.

El caso quedó registrado bajo el legajo 31/26 y fue caratulado como “Robo en grado de tentativa”. La investigación quedó ahora a disposición de la Justicia para determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal del detenido.