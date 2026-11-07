Un joven de 26 años fue detenido en Rawson luego de protagonizar dos presuntos intentos de robo en viviendas de Villa Italia y Villa Stornell. El sospechoso fue reducido por dos hombres cuando intentó escapar después de manipular un automóvil estacionado en la vía pública. La Policía secuestró un cuchillo tipo serrucho y tres vehículos que quedaron vinculados a la investigación.

El procedimiento se inició cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur recibieron, a través de la frecuencia policial, un aviso sobre una aprehensión civil en la intersección de calles San Lorenzo y Urquiza, en Villa Stornell. Los uniformados se dirigieron hasta el lugar y encontraron a un hombre reducido sobre la vereda, mientras dos personas lo retenían.

Al entrevistarse con los presentes, los policías conocieron que el sospechoso había sido sorprendido cuando manipulaba un Volkswagen Golf gris que estaba estacionado en la zona. Según relataron los testigos, el individuo había violentado la puerta del lado del conductor y luego abrió el capó del vehículo.

El detenido había intentado violentar varios vehículos.

La situación fue advertida por los propietarios, quienes se acercaron para comprobar qué ocurría. En ese momento, el joven intentó escapar, pero los dos hombres lograron reducirlo antes de que pudiera alejarse. Cuando los efectivos revisaron la situación, observaron que la cubierta de la batería estaba fuera de lugar y que uno de los bornes se encontraba desconectado.

Además, durante el procedimiento advirtieron que el sospechoso llevaba consigo un cuchillo tipo serrucho, marca Tramontina, con cabo negro, que fue secuestrado como parte de las actuaciones.

Sin embargo, la intervención policial no quedó limitada a ese episodio. Mientras se desarrollaba el procedimiento y se aguardaba la llegada de las autoridades judiciales, se presentó otro hombre que identificó al detenido y aportó información sobre un hecho ocurrido minutos antes en Villa Italia, a escasa distancia del lugar de la aprehensión.

El damnificado de 61 años manifestó que el mismo joven había intentado abrir su Volkswagen Gol Trend en su domicilio de calle Loreto 39. También relató que posteriormente ingresó a una camioneta Fiat 1500 que se encontraba en desuso dentro de la propiedad.

El damnificado indicó que el mismo sujeto detenido había intentado abrir una camioneta de su propiedad.

Al advertir la presencia del desconocido, Mereles le preguntó qué hacía en el lugar. Según su relato, el individuo escapó inmediatamente por calle Loreto en dirección a calle Urquiza.

De esta manera, los investigadores vincularon al aprehendido con dos presuntos intentos de robo registrados en distintos domicilios de Rawson durante un breve intervalo de tiempo. El segundo damnificado fue identificado como Carlos César Alejos, de 61 años, en relación con el procedimiento realizado en Villa Stornell.

En el lugar intervino personal del Sistema Acusatorio, que recibió la comunicación inicial de los efectivos policiales. El fiscal de turno, Gustavo Mendoza, dispuso la intervención del ayudante fiscal Juan Mattar, quien se hizo presente para interiorizarse de las circunstancias y avanzar con las medidas correspondientes.

El joven fue identificado como Brian Alfredo Díaz, de 26 años, con domicilio en Villa Stornell. Durante el procedimiento también quedaron secuestrados los vehículos involucrados en las actuaciones: un Fiat 1500, un Volkswagen Gol Trend blanco y un Volkswagen Golf gris, además del cuchillo encontrado en poder del sospechoso.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, con el legajo N° 26/26 y la carátula de tentativa de robo. La investigación buscará establecer las circunstancias de ambos episodios y la participación del detenido en cada uno de ellos.