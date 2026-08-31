Un hombre de 63 años fue aprehendido durante la noche del sábado en Pocito, luego de que fuera señalado por golpear en el rostro a su pareja durante una discusión ocurrida en una vivienda del Barrio Colanguil. El procedimiento fue realizado por personal de Comando Sur y el caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en una vivienda ubicada en el Barrio Colanguil, en Pocito. Los efectivos de Comando Sur fueron comisionados por el operador de turno luego de que ingresara un aviso que alertó sobre un episodio de violencia de género que se encontraba en desarrollo.

Al arribar al domicilio, los policías entrevistaron a la damnificada, de apellido Arce, de 58 años. La mujer relató que minutos antes había mantenido una discusión con su pareja, quien todavía se encontraba dentro de la vivienda.

Según el relato aportado a los efectivos, durante la discusión el hombre se habría ofuscado y le habría propinado un golpe de puño en el rostro, más precisamente en la zona de la nariz. Los policías constataron a simple vista que la mujer presentaba una lesión compatible con lo manifestado.

Luego del episodio, el hombre salió del domicilio mientras permanecía alterado. Ante la situación y a partir de lo informado por la damnificada, los uniformados procedieron a su aprehensión en el mismo barrio, sin que se informara el secuestro de elementos vinculados con el hecho.

El aprehendido fue identificado como Francisco Mercado, de 63 años, quien quedó vinculado a una causa caratulada “Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar” y quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia.

En el procedimiento participaron la oficial subinspectora Katya Gómez y el agente Bruno Lucero, quienes realizaron las primeras actuaciones luego de arribar al lugar tras el requerimiento del operador de turno.

Una vez concretada la aprehensión, el personal policial mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio para informar lo sucedido y poner al detenido a disposición de la Justicia. A partir de esa comunicación, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Alejandro Díaz.