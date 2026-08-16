Una mujer argentina de 30 años fue detenida en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, luego de que las autoridades descubrieran que intentaba ingresar a Japón con alrededor de un kilo de cocaína oculto en el interior de su cuerpo.

La mujer, identificada como Rosa Micaela Quipildor, había llegado al país el pasado 10 de agosto en un vuelo procedente de Londres. Durante el control aduanero, un funcionario detectó un comportamiento que consideró sospechoso y ordenó su traslado a un hospital.

Detectaron 101 cápsulas en su cuerpo

Una radiografía realizada en el centro médico permitió descubrir que la mujer había ingerido 101 paquetes, envueltos individualmente en plástico y con forma de cápsula.

Según las autoridades japonesas, el contenido de los paquetes alcanzaba aproximadamente 1,01 kilos de cocaína. Tras el hallazgo, Quipildor fue detenida por la Policía Metropolitana de Tokio y la Suboficina de Aduanas de Haneda.

La acusada quedó imputada por presunta violación de la Ley de Control de Drogas con fines comerciales y de la Ley de Aduanas de Japón.

Dijo que recibiría US$7.000

Durante su declaración, la mujer aseguró que había conocido a una persona en un festival realizado en Argentina, quien le habría ofrecido dinero a cambio de transportar la droga.

Según su relato ante las autoridades, recibió y consumió cocaína en Brasil y posteriormente habría ingerido las cápsulas para realizar el traslado. También afirmó que recibiría 7.000 dólares por la operación.

La mujer sostuvo que fue contactada posteriormente con un hombre que le habría indicado las instrucciones para el viaje y la entrega de la droga.

Investigan una red sudamericana

A partir de su declaración, las autoridades japonesas investigan ahora quiénes organizaron el envío y quién debía recibir la cocaína en Japón.

La Policía Metropolitana de Tokio también mantiene bajo análisis el crecimiento de los delitos vinculados con esta sustancia. Según datos citados por medios japoneses, en 2025 hubo 415 detenciones por delitos relacionados con la cocaína, el número más alto registrado hasta ese momento.

Entre enero y julio de este año, además, fueron detenidas 236 personas menores de 29 años por delitos vinculados con la cocaína, un dato que encendió nuevas alertas sobre el avance de esta modalidad de tráfico en Japón.