Una joven de 20 años fue aprehendida en Rawson luego de ser señalada como la presunta autora del robo de una billetera a un hombre de 71 años. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Sur y la causa quedó bajo intervención de Flagrancia.

Según la información policial, la aprehendida fue identificada por su apellido, Limoye, y tiene domicilio en el barrio Valle Grande, en el departamento Rawson.

El hecho tuvo como damnificado a un hombre de 71 años, a quien le sustrajeron una billetera que contenía dinero en efectivo y documentación personal.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos que se movilizaban en un patrullero intervinieron y lograron trasladar a la sospechosa hasta una dependencia policial.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven habría cometido el ilícito minutos antes de ser aprehendida, por lo que quedó vinculada de manera inmediata a la investigación.

Una vez concretado el procedimiento, se dio intervención a la Justicia. En el lugar se presentó un ayudante fiscal de Flagrancia, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

A partir de ahora, la causa continuará con las medidas correspondientes para establecer cómo se produjo el robo y determinar la responsabilidad de la joven en el hecho.

La investigación también deberá precisar si la billetera y los elementos denunciados como sustraídos pudieron ser recuperados, un dato que no fue informado en el parte policial.