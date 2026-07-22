Durante un mes, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, cargó con una acusación que cambió por completo su vida: había sido detenida como sospechosa de haber asesinado a su propio hijo, Elián, de 23 meses. Sin embargo, con el avance de la investigación, la Justicia determinó que la joven no era la autora del crimen, sino que habría sido una víctima más de un entramado de violencia de género y sometimiento ejercido por su pareja, Franco Benjamín Álvarez, de 21 años.

La causa comenzó luego de que el pequeño ingresara inconsciente al Hospital Héroes de Malvinas, acompañado por su madre y su padrastro. En ese momento, ambos dieron una primera versión: aseguraron que el niño había sufrido un accidente doméstico al caerse de una cama.

Pero los estudios médicos revelaron una situación completamente distinta. Tras la muerte del menor, ocurrida el 17 de junio de 2026, la autopsia detectó lesiones incompatibles con una caída accidental: una fractura de cráneo, golpes en distintas partes del cuerpo, heridas en dedos de manos y pies y una hemorragia interna provocada por una lesión en el hígado.

Ante esos resultados, el fiscal Patricio Ventricelli ordenó la detención de ambos adultos bajo la acusación inicial de homicidio agravado.

De sospechosa a víctima

La investigación dio un giro luego de que surgieran testimonios y pericias que permitieron reconstruir la situación que atravesaba Eliana. La joven estuvo detenida durante aproximadamente un mes en la comisaría Quinta de Pontevedra, donde incluso fue señalada y agredida verbalmente por otras internas que la acusaban de haber matado a su hijo.

Sin embargo, el avance del expediente estableció que la joven habría vivido bajo un régimen de violencia extrema por parte de Álvarez.

Según la causa, el hombre la habría mantenido aislada, sin acceso a su teléfono celular, bajo amenazas permanentes y sometida a agresiones físicas que incluían golpes y quemaduras con cigarrillos.

Los investigadores sostienen que la joven no habría podido intervenir para evitar la agresión contra su hijo debido al control y las amenazas que sufría.

“Siempre traté de defender a mi bebé, por eso terminaba también golpeada yo”, relató Eliana luego de recuperar la libertad. También afirmó que fue obligada a sostener una versión falsa sobre lo ocurrido en el hospital porque temía por su vida.

El padrastro quedó acusado por el crimen

Con el cambio de la hipótesis judicial, la principal acusación quedó concentrada en Franco Benjamín Álvarez, quien permanece detenido con prisión preventiva acusado de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía.

Mientras la Justicia continúa con la investigación para esclarecer cómo ocurrió la muerte del niño, Eliana intenta reconstruir su vida bajo tratamiento psicológico y con acompañamiento médico.

Además, denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales por parte de allegados al acusado.

El caso pasó de ser investigado como un supuesto crimen cometido por una madre contra su hijo a una causa en la que esa misma madre aparece ahora como una posible víctima de violencia de género extrema.