Una mujer de 32 años fue detenida luego de ser acusada de sustraer una botella de fernet de un comercio ubicado en el Lote Hogar 34, en el departamento Rivadavia. El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre un hecho ilícito y terminó con la intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió cuando personal policial fue comisionado por el operador de turno del Canal Oeste hacia una vivienda ubicada en la manzana C, del Lote Hogar 34. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la persona que había realizado el llamado de emergencia.

La mujer manifestó que dos personas, un hombre y una mujer, habían sustraído una botella de fernet y luego habían escapado hacia el cardinal oeste. Con las características aportadas, los policías iniciaron recorridas por la zona para intentar localizar a los sospechosos.

Durante el operativo, los efectivos observaron a una mujer que coincidía con la descripción brindada por la damnificada. Ante esta situación, procedieron a su aprehensión y luego se trasladaron nuevamente hasta el lugar donde se había producido el hecho.

Una vez allí, la damnificada reconoció a la mujer aprehendida como la persona que habría sustraído el elemento. Según se informó, el lugar funciona como un comercio y la botella de fernet habría sido intercambiada por la sospechosa. El envase contenía un líquido oscuro que, de acuerdo con la información policial, habría sido colocado en su interior.

Luego de la identificación, la mujer habría emprendido una huida a pie en dirección al Lote Hogar 30. Los efectivos iniciaron una persecución, aunque en determinado momento la sospechosa logró alejarse y los policías perdieron contacto visual con ella.

Sin embargo, el procedimiento continuó con las actuaciones correspondientes y la comunicación con la Base del Sistema Acusatorio. Desde allí se puso en conocimiento a la Justicia sobre lo ocurrido y se dispuso la intervención del ayudante fiscal de turno.

Poco después se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal David Peña, quien dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. La mujer fue identificada como Vanesa Paola Limoye, de 32 años, con domicilio en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia.

La causa quedó vinculada al Legajo N° 18/26 y fue caratulada como hurto, bajo la intervención del sistema de Flagrancia. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la participación que tuvo la acusada en la sustracción denunciada.