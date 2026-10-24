Una mujer de 35 años fue detenida en Capital luego de que la Policía encontrara 47 gramos de cocaína en su poder, distribuidos en envoltorios y bolsas. La sospechosa ya registraba una condena por tenencia de estupefacientes dictada en 2024 y debía cumplir arresto domiciliario, algo que estaba incumpliendo.

El procedimiento se produjo en la intersección de calles Entre Ríos y Mary Graham, donde efectivos del Comando Radioeléctrico Central y de Motorizada I observaron a una mujer que ocasionaba disturbios en la vía pública.

Cuando los uniformados intentaron entrevistarla para conocer lo que sucedía, la mujer escapó a pie. Sin embargo, los efectivos lograron interceptarla a pocos metros y continuaron el procedimiento.

En ese momento, la sospechosa exhibió un morral que llevaba consigo. En su interior, los policías encontraron dos bolsas con una sustancia blanca compactada, otras 10 bolsitas con la misma sustancia fraccionada y dinero en efectivo. La disposición de los envoltorios motivó la intervención de personal especializado para determinar de qué sustancia se trataba.

La situación se tornó compleja debido a que, según la información policial, algunas personas comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos. Ante ese escenario, los uniformados resolvieron trasladar el procedimiento hasta la Comisaría Segunda, donde continuaron las actuaciones.

Una vez en la dependencia policial, personal del Departamento Drogas Ilegales realizó una prueba de campo sobre la sustancia secuestrada. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína y estableció un peso total de 47 gramos.

La mujer fue identificada como Cristina Alejandra Martín, de 34 años domiciliada en calle Tucumán departamento Chimbas y quedó a disposición de la Justicia Federal. La Unidad Fiscal Federal de San Juan intervino en el caso por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes, y dispuso que la sospechosa quedara vinculada a la causa.

Durante las averiguaciones posteriores, los investigadores constataron que Martín registraba una condena del año 2024 por tenencia de droga y que debía cumplir arresto domiciliario. Esa circunstancia quedó incorporada a las actuaciones para determinar su situación judicial.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que la mujer se encontraba fuera de su domicilio y precisar el origen y el destino de la cocaína secuestrada. Por el momento, la intervención judicial se centró en la tenencia de la sustancia y en las medidas correspondientes dentro de la causa federal.