Una mujer de 35 años fue detenida en Capital luego de que la Policía encontrara cocaína fraccionada y dinero en efectivo entre sus pertenencias. Según fuentes policiales, la mujer, de apellido Martín, debía cumplir arresto domiciliario por una condena vinculada a la tenencia de estupefacientes dictada en 2024.

El procedimiento se realizó en la zona de calle Entre Ríos y Mary Graham, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Central y de Motorizada I observaron a una mujer que ocasionaba disturbios en la vía pública.

Al intentar identificarla, la sospechosa escapó a pie, pero fue interceptada a pocos metros por los uniformados.

Qué encontraron durante el procedimiento

De acuerdo con la información policial, la mujer exhibió un morral que contenía dos bolsas con una sustancia blanca compactada y otras 10 bolsitas con la sustancia fraccionada. También llevaba dinero en efectivo.

La situación se tornó compleja debido a que, según el reporte, algunas personas comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial. Por ese motivo, los efectivos trasladaron el procedimiento hasta la Comisaría Segunda para continuar con las actuaciones.

Allí intervino personal de Drogas Ilegales, que realizó una prueba de campo sobre la sustancia secuestrada. El análisis dio resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 47 gramos.

Interviene la Justicia Federal

Tras el procedimiento, tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que dispuso que la mujer quedara vinculada a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Además, los efectivos constataron que Martín registraba una condena por tenencia de drogas del año 2024 y que debía cumplir arresto domiciliario.

La investigación continuará bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.