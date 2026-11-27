Un intento de robo por escalamiento terminó con una mujer detenida durante la madrugada de este jueves en el departamento Rivadavia. El procedimiento se produjo luego de que efectivos policiales sorprendieran a dos personas que trasladaban un compresor de aire acondicionado que acababan de sustraer de una vivienda. Cuando advirtieron la presencia de los uniformados, ambos abandonaron el elemento y escaparon en distintas direcciones.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en avenida Benavídez. Dos personas trasladaban el motor con los cables y caños cortados, pero escaparon al advertir la presencia policial. Una mujer de 30 años fue aprehendida, mientras que su cómplice escapó.

El episodio ocurrió este 26 de noviembre, alrededor de la 1:20, sobre avenida Benavídez, en las inmediaciones de calle Cipolletti. Personal de la División Comando Radioeléctrico Norte realizaba recorridas preventivas por la zona cuando observó, sobre la vereda sur, a dos personas que llevaban un objeto de grandes dimensiones y de color blanco.

El motor del aire acondicionado había sido robado del techo de una casa

Los efectivos, la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y el cabo Gonzalo Rodríguez, circulaban en el móvil H03 cuando decidieron acercarse para identificar a los sospechosos. Sin embargo, al notar la presencia policial, el hombre y la mujer arrojaron el objeto a la altura de una vivienda ubicada sobre avenida Benavídez al 2894 y emprendieron la fuga hacia el este.

Los uniformados iniciaron la persecución y consiguieron interceptar a la mujer, mientras que el hombre huyó por calle Cipolletti hacia el norte. El sospechoso vestía completamente de negro y logró perderse de vista. Pese a las recorridas que realizaron los policías por las inmediaciones, no consiguieron localizarlo.

Al regresar al lugar donde había quedado abandonado el objeto, los efectivos comprobaron que se trataba de un motor de aire acondicionado. El equipo tenía los cables y los caños cortados y estaba cubierto con una bolsa de nailon naranja que llevaba la inscripción de la Municipalidad de Rivadavia.

Mientras continuaban con las tareas en el sector, una mujer se acercó a los policías al advertir la presencia de varios móviles frente a las viviendas. La mujer de 58 años explicó que había salido de su domicilio porque escuchó ladrar a sus perros.

Al revisar la propiedad, la mujer constató que le faltaba el motor del aire acondicionado que estaba instalado sobre el techo de su casa. Cuando observó el elemento recuperado por los uniformados, se estableció que correspondía al equipo que acababan de sustraerle. Ante esta situación, manifestó su intención de radicar la denuncia.

La mujer detenida fue identificada como Yesica Lorena Olivera, de 30 años, domiciliada en el Lote Hogar 43 de Chimbas. Su aprehensión se concretó a las 1:37, apenas 17 minutos después del horario en que se produjo el hecho.

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia. Tras las consultas con los ayudantes fiscales Alejandro Solera y José Quiroga, se dispuso la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Alrededor de las 3:05 se presentó en el lugar el ayudante fiscal Quiroga, quien, luego de consultar con la fiscal Virginia Branca, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

El caso quedó encuadrado como robo por escalamiento en grado de tentativa. En tanto, los investigadores incorporaron el motor de aire acondicionado recuperado como elemento secuestrado y continuaron con las actuaciones para establecer la identidad y el paradero del hombre que participó del episodio y logró escapar.