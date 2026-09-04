Una mujer fue aprehendida luego de ser detectada por las cámaras de seguridad mientras colocaba distintos productos dentro de una mochila en un hipermercado. El procedimiento se realizó durante el mediodía y terminó con la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El hecho se registró alrededor de las 12:25, cuando la sargento Cintia Carbajal, quien se encontraba adscripta al numerario de la División Antecedentes y cumplía funciones de servicio adicional en el hipermercado Changomás, tomó conocimiento de una situación que había sido advertida por el personal de seguridad del comercio.

Según la reseña policial, el señor Eduardo Fernández informó que a través de las cámaras de vigilancia se estaba siguiendo a una mujer que habría colocado distintos objetos dentro de su mochila mientras recorría el establecimiento.

La situación fue monitoreada hasta que la mujer llegó a la línea de cajas. En ese momento, personal del lugar la invitó a dirigirse hasta el puesto 1 para verificar los elementos que llevaba consigo.

Una vez allí, se le solicitó que sacara y exhibiera el contenido de la mochila. De acuerdo con el informe policial, la mujer extrajo distintos productos que habían sido observados previamente por las cámaras.

Entre los elementos consignados en el procedimiento figuraron productos de la marca Glade, una esponja de paño marca Soul y dos libros. Los objetos quedaron vinculados a la investigación iniciada a partir del presunto intento de sustraer mercadería del establecimiento.

Ante esta situación, el personal dio aviso al 911 y minutos después arribó al lugar el móvil H-13-50, cuyos efectivos tomaron intervención en el procedimiento.

Paralelamente, se estableció comunicación telefónica con la Base del Sistema Acusatorio para poner en conocimiento al operador de turno sobre lo ocurrido. Desde esa dependencia se informó que se haría presente un ayudante fiscal para interiorizarse de la situación y determinar las medidas correspondientes.

El procedimiento avanzó durante las horas siguientes y, alrededor de las 14:14, llegó al hipermercado el ayudante fiscal en turno, doctor Alejandro Díaz. Luego de interiorizarse de los pormenores del caso, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Como consecuencia de la medida, se procedió a la aprehensión de la ciudadana Camila Quiroga, quien quedó vinculada a la investigación por el presunto hurto de los elementos que fueron encontrados en su mochila.

Los productos mencionados en el informe fueron secuestrados como parte de las actuaciones realizadas en el comercio. La intervención del personal de seguridad y la posterior comunicación con el 911 permitieron poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, que dispuso las medidas correspondientes.

El procedimiento quedó documentado mediante las actuaciones policiales y judiciales correspondientes, mientras la investigación avanzó bajo el sistema de Flagrancia para determinar las circunstancias concretas del hecho y la situación procesal de la mujer aprehendida.