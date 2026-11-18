Un hombre y una mujer fueron aprehendidos luego de protagonizar un conflicto con el encargado del Hotel San Juan, ubicado sobre calle Córdoba. Según la denuncia, la discusión comenzó cuando les reclamaron el pago de una deuda por el alquiler de una habitación y terminó con agresiones, amenazas y daños en el mobiliario.

Un reclamo por una deuda de alquiler terminó con dos personas detenidas y una intervención de la UFI Flagrancia en Capital. El episodio ocurrió durante la mañana de este martes en el Hotel San Juan, ubicado en calle Córdoba 317 este, donde el encargado del establecimiento denunció que dos inquilinos lo insultaron, lo agredieron y provocaron destrozos dentro de una habitación.

La Policía y la unidad fiscal constataron daños en la habitación que ocupaba la pareja.en la habitación

El procedimiento se inició alrededor de las 9.25, cuando efectivos de la División Cuerpo Especial de Vigilancia recibieron una comisión para trasladarse hasta el establecimiento, donde se había informado sobre un conflicto entre un hombre y dos personas que se alojaban en el lugar.

Una vez allí, los uniformados entrevistaron a Gerardo Ariel Palavecino, de 54 años, quien se desempeñaba como encargado del hotel. Según su relato, el inconveniente comenzó cuando les solicitó a dos inquilinos que abonaran el monto que adeudaban del alquiler.

Los inquilinos dejaron varios muebles dañados.

La situación se habría complicado cuando los ocupantes de la habitación reaccionaron de manera agresiva ante el reclamo. De acuerdo con la denuncia, ambos comenzaron a insultarlo y posteriormente lo golpearon, aunque el encargado manifestó que las agresiones no le provocaron lesiones.

El conflicto no terminó allí. Según la exposición realizada ante los efectivos, los inquilinos también provocaron daños en distintos elementos del mobiliario de la habitación antes de retirarse del establecimiento. Entre los objetos afectados se identificaron una cama, una mesa de luz y un ventilador.

Hasta un ventilador de pie que estaba tirado en el piso fue dañado.

Con las características físicas aportadas por el damnificado, los policías iniciaron un recorrido por las inmediaciones para localizar a los sospechosos. El operativo dio resultado en avenida Córdoba y calle Caseros, a unas tres cuadras del hotel, donde consiguieron interceptar y aprehender a las dos personas señaladas.

Los detenidos fueron identificados como Matías Damián Ríos, de 35 años, domiciliado en Villa del Carril, y Leonor Renee Muñoz Poblete, de 34 años, con domicilio en Capital.

Tras las aprehensiones, el personal policial estableció comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial. Desde esa dependencia dispusieron la intervención del ayudante fiscal David Peña, quien se presentó en el lugar para dar inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa quedó identificada bajo el legajo 117/26 y fue caratulada como daño simple, amenazas simples y lesiones. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, mientras que la Comisaría Tercera intervino por jurisdicción.