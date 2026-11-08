Una persona fue detenida por realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, en la víspera de su llegada a la Argentina. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que el procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina, luego de una investigación que permitió avanzar con la intervención de la Justicia Federal.

Según el comunicado oficial difundido por la SIDE, la información fue producida por la Subsecretaría de Operaciones del organismo y aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. La detención se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades obtuvieron información sobre las intimidaciones.

La investigación y el operativo

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Desde el organismo de inteligencia destacaron la coordinación entre las áreas de Inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia para concretar el arresto.

Hasta el momento, no se difundió la identidad de la persona detenida ni el contenido o el canal por el que se realizaron las amenazas. Tampoco se informó el lugar del arresto ni si existe una imputación formal en su contra.

La llegada del Papa a la Argentina

La detención se conoció horas antes del arribo de León XIV al país, previsto para este domingo 8 de noviembre a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery. El pontífice permanecerá en Argentina hasta el 11 de noviembre, como parte de su gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú.

Durante su estadía, tiene previstas actividades oficiales en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y jóvenes. Se trata de la primera visita de un papa a la Argentina en 39 años.