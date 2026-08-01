La Policía Federal Argentina detuvo al hombre acusado de realizar una amenaza de bomba contra la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. El operativo se concretó tras una investigación que permitió identificar el origen de los mensajes intimidatorios enviados a la representación diplomática.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que ordenó un allanamiento en una vivienda de Don Torcuato, partido bonaerense de Tigre. Allí los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Cómo identificaron al sospechoso

Los investigadores lograron establecer la identidad del acusado a partir del análisis de la dirección IP desde donde se enviaban los correos electrónicos con las amenazas. También se realizaron tareas sobre redes sociales y otras pruebas digitales que permitieron ubicar al presunto responsable.

Según la investigación, desde la misma conexión también se habrían enviado amenazas contra otras representaciones diplomáticas, entre ellas las embajadas de Israel, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Irán y la Delegación de la Unión Europea.

La causa sigue en investigación

Tras el procedimiento, el detenido quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal mientras avanza la investigación judicial. Los dispositivos secuestrados serán analizados para determinar si existen más elementos vinculados a las amenazas y establecer si hubo otros hechos similares relacionados con el sospechoso.