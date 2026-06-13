Ezequiel Fernández, conocido deportista que alcanzó la gloria internacional recientemente, atraviesa una situación judicial compleja en San Juan. El boxeador resultó aprehendido junto a su hermano, Ángel Bernardo Fernández, y dos menores de edad después de protagonizar un incidente en el departamento de Chimbas. Según indicaron fuentes oficiales, el grupo intentó hacer "justicia por mano propia" al presentarse en una vivienda para reclamar pertenencias que les habrían sustraído previamente.

La situación escaló cuando los involucrados utilizaron armas de fuego para amedrentar a los residentes del domicilio. En medio del conflicto, una mujer intentó registrar la escena con su teléfono celular, pero uno de los agresores le quitó el dispositivo.

La denuncia formal detalla que, además del arrebato, la víctima sufrió tocamientos en sus partes íntimas durante el estado de indefensión. La investigación del caso quedó a cargo de la UFI Genérica, con la participación de la fiscal Daniela Pringles, la ayudante Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera.

Para garantizar la seguridad durante el procedimiento judicial, se solicitó la intervención táctica del Grupo GERAS. Durante el allanamiento en la casa del deportista, los efectivos policiales lograron el secuestro del arma de fuego que habría sido empleada en el hecho.

Diversos testimonios complican al boxeador, señalándolo como quien portaba el revólver al momento de las amenazas. Mientras tanto, los dos menores implicados fueron puestos a disposición del juez Toro en el Juzgado de Menores.

Este suceso impacta en la provincia debido al perfil del protagonista. Ezequiel "Pac Man" Fernández se había consagrado campeón del Título Mundial Gold de la AMB en la categoría peso wélter durante diciembre de 2025.

Aquella victoria por puntos frente al venezolano Rodrigo Caraballo representaba el punto más alto de su trayectoria profesional, que ahora se ve empañada por esta causa judicial iniciada este sábado 13 de junio de 2026.