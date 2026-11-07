Emanuel Noir, cantante y líder de Ke Personajes, fue detenido durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, luego de protagonizar un presunto episodio de violencia contra un policía. Según la versión policial, el músico habría golpeado al efectivo después de que le impidieran ingresar a un casino que se encontraba cerrado.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.45, cuando el artista intentó acceder al establecimiento y se encontró con la negativa del personal de seguridad. El policía, de 40 años, que cumplía funciones en el lugar, sufrió lesiones en el rostro durante el altercado.

Cómo comenzó el episodio en el casino

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Infobae, Noir se encontraba alterado y reaccionó de manera violenta ante la presencia de los efectivos. Medios locales señalaron que los cortes en la cara del agente podrían haber sido provocados por los anillos que llevaba puestos el cantante.

Junto al músico también fue detenido Nicolás Gómez, de 29 años, identificado como amigo del artista y quien se encontraba en el lugar. Según el reporte policial, durante el procedimiento los efectivos utilizaron la fuerza mínima e indispensable.

La situación judicial de Emanuel Noir

Tras el procedimiento, el cantante fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En la causa intervino el fiscal auxiliar de turno, Juan Pablo Gile, quien dispuso su detención por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.