Detuvieron al coautor del asesinato de la influencer durante un vivo de TikTok

La investigación por el femicidio de la influencer Valeria Márquez sumó nuevos detenidos en el estado de Jalisco. La joven de 23 años fue atacada el 13 de mayo de 2025 en su propio salón de belleza llamado Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Región Centro.

La Fiscalía estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional capturaron a Iván Martín N en la colonia San Juan de Ocotán. En el lugar donde ocurrió el arresto se hallaron teléfonos celulares e identificaciones junto a dos armas de fuego de calibres .40 mm y nueve mm.

Este avance se vincula directamente con la detención previa de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, efectuada el 30 de julio de 2026 tras una persecución donde murió un escolta. Este hombre es identificado como una figura importante y líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades federales determinaron que el asesinato fue una operación planeada por el crimen organizado. Respecto a los responsables, el secretario Omar García Harfuch explicó que el exnovio de la joven, Francisco N, "habría actuado como autor intelectual después de haberla amenazado días antes".

Para concretar el ataque, Francisco N solicitó el apoyo de su padre para ordenar el crimen contra la joven creadora de contenido. El día de la agresión en la colonia Real del Carmen, un hombre entró a la plaza comercial Santa María simulando entregar un paquete y disparó contra Márquez mientras ella transmitía en vivo por TikTok.

La víctima recibió dos balazos, uno en el cráneo y otro en el tórax, antes de que una mujer que la acompañaba finalizara la conexión. La violencia del momento generó confusión entre sus seguidores, quienes afirmaban que "la sangre no era real" pensando que se trataba de una broma. Los peritajes confirmaron que los atacantes huyeron en una motocicleta y un vehículo blanco que fueron rastreados por grabaciones del C5 y cámaras particulares.