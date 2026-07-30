Detuvieron al cuidador que maltrató a dos jubiladas en un geriátrico de Mar del Plata

El trabajador de un geriátrico de Mar del Plata que quedó registrado mientras maltrataba a dos jubiladas fue detenido en las últimas horas, luego de que se difundieran las imágenes de los hechos. La aprehensión fue realizada por personal de la Comisaría Primera y el sospechoso quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7.

Los episodios ocurrieron el lunes alrededor de las 19 en el geriátrico "David", ubicado sobre calle Rivadavia al 4000. Tras conocerse los videos, los propietarios del establecimiento presentaron la denuncia ante las autoridades y colaboraron con la investigación.

Según trascendió, el acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero y fue denunciado por el delito de lesiones leves. Además, la Justicia busca determinar si existieron otros casos de violencia contra residentes del hogar.

En uno de los registros de las cámaras de seguridad se observa al cuidador mientras preparaba a una de las mujeres para dormir. Durante la secuencia la insultó, la amenazó y le dijo frases como: "¿Por qué no te morís?" y "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza", mientras la manipulaba de manera brusca.

Las imágenes también muestran que el hombre le colocó una prenda sobre la cabeza durante algunos segundos y continuó hostigándola verbalmente. La víctima rompió en llanto y preguntó qué había hecho, a lo que el cuidador respondió que "molestaba".

La investigación también incorporó otro video en el que se observa al trabajador golpeando con una cuchara a otra residente. Como consecuencia de esa agresión, la mujer sufrió un corte superficial en el labio. Tras el golpe, el acusado continuó con amenazas y malos tratos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la detención del sospechoso, mientras avanza la investigación para establecer si hubo otros episodios similares dentro del establecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.