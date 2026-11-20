Un hombre de 59 años, propietario de un supermercado de la localidad bonaerense de Benavídez, fue detenido e imputado por abuso sexual simple luego de que la familia de un niño de 11 años lo denunciara por haberlo manoseado dentro del comercio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y provocó una fuerte reacción de los vecinos, que terminaron vandalizando y saqueando el negocio.

El hecho ocurrió en un supermercado ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Conesa, en el partido de Tigre. Según la reconstrucción publicada por Infobae, el menor había ingresado al establecimiento para comprar dos helados cuando fue abordado por el comerciante, que habría realizado distintos tocamientos mientras el chico se encontraba en el sector de las cajas.

Después de lo sucedido, el niño regresó a su casa y le contó a su madre lo que había ocurrido. La mujer decidió acercarse inmediatamente al supermercado junto con otros familiares y vecinos para exigir explicaciones y solicitar que se revisaran las grabaciones de seguridad.

"Mi hijo había venido a comprar dos helados acá en el mercado. Cuando volvía, a media cuadra de casa, me dijo: 'Mamá, vamos al chino, porque el chino me tocó la cola'", relató Daiana, la madre del menor, durante una entrevista televisiva.

La familia reclamó que el propietario mostrara las cámaras para comprobar lo sucedido. Finalmente, las imágenes fueron exhibidas ante los vecinos y efectivos policiales que se encontraban en el lugar. A partir de ese momento, la situación comenzó a generar una fuerte tensión en el barrio.

El padre del niño trabajaba hacía cuatro días en el supermercado

Uno de los datos que trascendió sobre el caso es que el padre del menor había comenzado a trabajar como repositor en el mismo establecimiento apenas cuatro días antes del episodio.

Gastón explicó que se encontraba realizando sus tareas en la parte trasera del supermercado cuando ocurrió la situación. Al enterarse de lo sucedido, se acercó junto con la madre del niño para pedir que revisaran las cámaras de seguridad.

Según su testimonio, inicialmente el comerciante sostuvo que solamente había tocado el hombro del chico. Sin embargo, la familia insistió en que se exhibieran las grabaciones para esclarecer lo ocurrido.

La denuncia quedó en manos de la Justicia y el propietario fue detenido. La imputación inicial es por abuso sexual simple, mientras que los investigadores avanzan con las medidas correspondientes para reconstruir las circunstancias del episodio.

Los vecinos destrozaron y saquearon el supermercado

La detención del comerciante no logró calmar la indignación de los habitantes de Benavídez. Durante las horas posteriores, un grupo de vecinos se concentró frente al establecimiento y protagonizó distintos episodios de violencia.

En el lugar hubo piedrazos, pintadas, daños en la fachada y fuego sobre la calle. Además, algunas personas ingresaron por la fuerza al sector del depósito de bebidas y sustrajeron mercadería.

La Policía Bonaerense intervino para controlar los disturbios y evitar que la situación escalara. Durante los procedimientos también se secuestró un Renault 19 en cuyo interior encontraron parte de los productos que habían sido sustraídos del comercio.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, 15 personas fueron aprehendidas por su presunta participación en los incidentes, entre ellas adultos y menores de edad. La investigación por los robos y los daños quedó separada de la causa que involucra al propietario del supermercado.

Dos investigaciones judiciales en marcha

El caso abrió dos líneas de investigación. Por un lado, la denuncia por el presunto abuso sexual contra el niño de 11 años, que quedó bajo intervención de la UFI Género de Tigre.

Por otro, las autoridades investigan los daños, el saqueo y los incidentes registrados frente al supermercado, con intervención de la fiscalía correspondiente de Benavídez.

Mientras tanto, los vecinos reclaman mayor presencia policial en la zona y piden que el comerciante no regrese al barrio. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades penales en cada uno de los hechos.