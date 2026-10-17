Mariano Ernesto Páez, el padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por una causa vinculada a gestos racistas, fue arrestado en Santiago del Estero acusado de robar $1.500.000 de un comercio de materiales para la construcción. El empresario, de 58 años, fue detenido junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34, quien está señalada como presunta cómplice del hecho.

La detención se produjo después de una investigación por un episodio ocurrido el pasado 10 de octubre en un local comercial de Las Termas de Río Hondo. Según la denuncia, el empresario habría aprovechado una distracción de una empleada para llevarse una importante suma de dinero que se encontraba en el sector de cajas.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia de Santiago del Estero, después de que los investigadores analizaran imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento que habrían registrado la secuencia.

Cómo fue el presunto robo de $1.500.000

De acuerdo con la investigación judicial, el episodio ocurrió entre las 12.15 y las 12.40 del sábado 10 de octubre, en un comercio ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Las Termas de Río Hondo.

Páez habría ingresado al negocio acompañado por Batule con la intención de comprar materiales para la construcción. Mientras una empleada preparaba la factura correspondiente, dejó una suma de dinero en efectivo sobre el mostrador.

Según la acusación, el empresario aprovechó ese momento para tomar los $1.500.000 a través de la ventanilla de pagos y entregárselos a su pareja. Posteriormente, ambos se retiraron del establecimiento.

Las cámaras de seguridad habrían registrado los movimientos de los sospechosos, lo que permitió avanzar en su identificación.

La denuncia fue presentada por el representante legal de la empresa y quedó bajo investigación del fiscal Emanuel Sabater, con intervención del Departamento Robo y Hurto de Las Termas.

Allanaron su vivienda y secuestraron dinero y una camioneta

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el juez de Control y Garantías Silvio Salice autorizó una serie de allanamientos en la capital santiagueña.

Los procedimientos se realizaron en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi, donde los efectivos policiales detuvieron a Mariano Páez y aprehendieron a su pareja.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y distintas prendas de vestir que podrían estar relacionadas con el hecho.

Entre los elementos incautados se encontraban un buzo gris y azul con franjas blancas, una campera azul y otra turquesa. Todos quedaron a disposición de la Justicia para determinar su vinculación con la causa.

Los dos acusados permanecen detenidos y se espera que sean indagados durante los próximos días.

Por su parte, el abogado Sebastián Robles, representante legal de la familia, confirmó la detención y señaló que todavía no cuenta con información completa del expediente.

"El lunes me voy a constituir formalmente como defensor y veremos qué hay, hasta el momento, no contamos con mayor información", manifestó.

El antecedente de Agostina Páez en Brasil

Mariano Páez tomó notoriedad pública meses atrás por la situación judicial de su hija Agostina, una abogada santiagueña que fue detenida en Brasil después de protagonizar un incidente en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.

El episodio ocurrió el 14 de enero, cuando la joven fue denunciada por presuntos insultos y gestos racistas durante una discusión con empleados del establecimiento.

La Justicia brasileña inició una investigación por injuria racial y dispuso distintas medidas restrictivas, entre ellas la retención de su pasaporte y el uso de una tobillera electrónica.

Luego de permanecer varias semanas bajo restricciones judiciales, Agostina regresó a la Argentina el 1 de abril tras pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a unos 18.000 dólares.

Ahora, su padre quedó involucrado en una nueva investigación judicial, esta vez por la presunta sustracción de dinero de un comercio santiagueño. Su responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.