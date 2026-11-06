Thomas Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, fue detenido este viernes 6 de noviembre en Florida, Estados Unidos, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, fue arrestado por agentes federales en una residencia para adultos mayores de la ciudad de Lakeland.

La detención se produjo luego de una investigación del FBI que permitió localizar material sospechoso en dos depósitos alquilados por el acusado en las inmediaciones de Los Ángeles, California. Según informó el Departamento de Justicia estadounidense, Markle enfrenta un cargo federal que podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

La investigación comenzó en octubre, cuando las autoridades recibieron información sobre el hallazgo de material de presunto abuso sexual infantil entre las pertenencias del hombre en Filipinas, país donde había residido anteriormente.

A partir de esa denuncia, los investigadores identificaron dos unidades de almacenamiento vinculadas a Markle, que permanecían alquiladas a su nombre desde 2008. Tras obtener las correspondientes órdenes judiciales, agentes del FBI realizaron allanamientos en ambos lugares.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presunto material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la documentación judicial, algunas de las imágenes mostrarían a un hombre identificado por un testigo como Thomas Markle junto a menores de edad. Las autoridades incorporaron estos elementos a la investigación federal.

La denuncia que desencadenó la investigación

El caso tomó estado público después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan Markle, denunciara haber encontrado material sospechoso entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Filipinas.

La Policía Nacional de ese país inició las investigaciones y, tras analizar distintos dispositivos electrónicos, informó que había identificado archivos compatibles con material de abuso y explotación sexual infantil.

Los investigadores estadounidenses también recibieron información de otros testigos, lo que permitió avanzar sobre los depósitos ubicados en California.

Markle negó las acusaciones cuando comenzaron a difundirse públicamente y aseguró que los señalamientos en su contra eran falsos.

Qué pena podría recibir el padre de Meghan Markle

La Justicia estadounidense le imputa un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Tras su detención, Markle compareció ante un tribunal de Tampa, Florida. La Justicia dispuso que permanezca bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico mientras avanza el proceso. En esa primera audiencia no presentó una declaración formal de culpabilidad o inocencia.

La investigación continúa bajo responsabilidad del FBI y la fiscalía federal. Por el momento, las acusaciones no constituyen una condena y el imputado conserva su presunción de inocencia.

La reacción de Meghan Markle

La detención también volvió a poner en el centro de la atención pública la relación entre Meghan Markle y su padre, quienes permanecen distanciados desde hace varios años.

La duquesa de Sussex había expresado anteriormente que se encontraba profundamente angustiada por las acusaciones contra Thomas Markle.

El conflicto familiar se remonta a 2018, cuando la relación entre ambos se deterioró en medio de la exposición mediática que rodeó el casamiento de Meghan con el príncipe Harry.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Thomas Markle seguirá su curso en Estados Unidos, donde las autoridades deberán determinar su responsabilidad a partir de las pruebas reunidas.