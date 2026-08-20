La investigación por el caso del nene de dos años que llegó a un centro de cuidado infantil de Córdoba con 71 envoltorios de cocaína sumó un nuevo detenido. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanó una vivienda del barrio Ampliación Cabildo y arrestó al padre del menor, de 22 años.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se llevó a cabo en una casa ubicada en el mismo barrio donde funciona el centro de cuidado infantil. Durante el operativo, los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos que fueron incorporados a la causa. El hombre fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.

El caso había comenzado el martes, cuando una docente advirtió que el nene tenía un pequeño monedero rosa e intentaba abrirlo. Al revisarlo, encontró 71 envoltorios con una sustancia blanca que posteriormente dio positivo para cocaína. La maestra alertó a las autoridades y la droga fue secuestrada.

Poco después, la madre del niño, de 21 años, regresó al establecimiento y habría intentado recuperar el monedero. Como las docentes se negaron a entregárselo, se retiró y luego volvió acompañada por la abuela de los chicos. Para entonces, la Policía ya había llegado al lugar y la mujer fue detenida.

Con la captura del padre, ambos progenitores quedaron detenidos. La Justicia busca determinar quién era el responsable de la droga y, principalmente, si los adultos utilizaban al menor para trasladar los estupefacientes.

El hombre quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad. La principal hipótesis apunta a establecer si los 71 envoltorios estaban destinados a la venta y cuál era el circuito de comercialización. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba.