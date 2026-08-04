Un hombre de 32 años, conocido como “El Pato” Díaz, fue detenido en Rawson durante un allanamiento en el que la Policía secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de drogas.

El procedimiento se realizó este sábado en una vivienda del barrio Buenaventura, a partir de una investigación desarrollada por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5, con colaboración de la División G.E.R.A.S. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal interviniente.

Durante el operativo fue detenido Díaz, de quien las autoridades indicaron que ya registra antecedentes por delitos vinculados a la venta de estupefacientes.

Qué secuestraron durante el allanamiento

De acuerdo con el detalle oficial, los investigadores encontraron aproximadamente 150 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios y presuntamente preparados para su comercialización.

También secuestraron casi 100 gramos de cogollos de marihuana dentro de un frasco y otros 400 gramos de restos de cannabis, entre ramas y hojas.

A estos elementos se sumaron $125.000 en efectivo, un teléfono celular y distintos elementos de fraccionamiento y corte, que quedaron incorporados a la investigación.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado y quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, a disposición del Juzgado Federal.

La causa se inició por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las actividades atribuidas al sospechoso.