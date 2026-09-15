La investigación por el crimen de Leonel Ortiz, el nene de 7 años que murió tras quedar en medio de una balacera en Mendoza, tuvo un avance clave este martes. La Policía provincial detuvo al principal sospechoso del ataque, señalado por los investigadores como el presunto autor de los disparos.

El acusado fue identificado como Cristian Alejandro Cabrera Ramírez y fue capturado durante la mañana en el barrio San Martín, luego de que la Dirección de Investigaciones lograra identificarlo a partir de distintas tareas y declaraciones testimoniales.

El fiscal de Homicidios Oscar Malla ordenó la captura después de reunir elementos que apuntaban al hombre como quien habría efectuado los disparos. La causa continúa ahora bajo investigación para determinar qué otras personas pudieron haber participado del ataque.

Cómo fue la balacera

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en el asentamiento Villa Junín, en el departamento Las Heras. Leonel se encontraba dentro de una vivienda cuando quedó en medio de un enfrentamiento armado.

El niño recibió varios disparos y fue trasladado para recibir atención médica, pero murió como consecuencia de las heridas. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que la balacera estaría relacionada con una disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios mendocinos, la familia del niño se había refugiado en esa vivienda luego de que su casa fuera incendiada. Al momento del ataque había varios menores en el lugar.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia

Cabrera Ramírez fue localizado pocas horas después del crimen y detenido en el barrio San Martín. Según la información publicada durante la investigación, el hombre tendría antecedentes penales.

La Fiscalía de Homicidios deberá avanzar ahora con las medidas destinadas a determinar su responsabilidad en el asesinato de Leonel y establecer si hubo otros involucrados en el ataque armado.

La detención se produjo menos de 12 horas después de que los investigadores identificaran al sospechoso como presunto autor de los disparos. Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para reconstruir la secuencia de la balacera y determinar el origen del enfrentamiento que terminó con la muerte del niño.