El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Vicente Adrián Pérez, fue detenido este martes durante un operativo realizado por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Mataderos. En el vehículo en el que circulaba junto a otras dos personas encontraron dos armas de fuego, cuchillos y otros elementos.

El procedimiento comenzó sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900, cuando efectivos de la División de Investigaciones Comunales 9 realizaban tareas de prevención por robos cometidos con inhibidores. Los policías observaron a tres hombres subir a un Peugeot 308 con vidrios polarizados, siguieron el vehículo y lo interceptaron metros más adelante.

Al ser abordados, los propios ocupantes manifestaron que llevaban armas de fuego. Uno de ellos se identificó como secretario general de la UOM y aseguró contar con documentación para una de las pistolas.

Los efectivos constataron que Pérez tenía autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) la tenencia de una pistola Bersa Thunder. Sin embargo, esa habilitación no le permitía trasladarla en la vía pública, por lo que quedó acusado de portación ilegal.

Durante la inspección encontraron una pistola dentro de un bolso ubicado en el asiento trasero y otra en la guantera. Ninguna tenía munición en la recámara, aunque ambas contaban con sus respectivos cargadores colocados. La segunda arma, una Bersa Thunder Plus 380, pertenecía a uno de los acompañantes y no tenía documentación.

Además, dentro del vehículo fueron secuestrados dos cuchillos, un bate de béisbol y un bastón extensible metálico.

Los tres ocupantes quedaron detenidos

Junto al dirigente sindical viajaban José Ignacio Esquivel, señalado como chofer, y Pedro Fabián Pérez, de 56 años, identificado como su custodio y titular de la segunda pistola. Los tres fueron arrestados.

Tras las actuaciones realizadas en el lugar, intervino la Unidad de Flagrancia Sur. La fiscal Nancy Haron dispuso formalmente las detenciones por portación ilegal de arma de guerra y ordenó el secuestro de las pistolas, los teléfonos celulares y el vehículo.

Vicente Adrián Pérez conduce desde 2022 la seccional de la UOM que representa a los trabajadores metalúrgicos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Llegó al cargo después de imponerse con la Lista Verde y desplazar al histórico dirigente Francisco Virgilio Gutiérrez, quien había permanecido al frente durante 38 años.