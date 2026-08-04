El entorno familiar del futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios quedó bajo investigación de la Justicia chilena luego de que su suegro, Sebastián Soto Guerra, fuera detenido durante un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) contra una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas.

Según informó el diario El Mercurio, durante uno de los allanamientos realizados en una vivienda fueron secuestradas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos. Entre los automóviles encontrados había uno que figura registralmente a nombre del actual jugador de Boca.

El hallazgo del vehículo abrió una nueva línea de investigación para determinar cómo llegó el auto a manos de los sospechosos y cuál era su situación al momento del procedimiento.

Investigan un auto registrado a nombre del futbolista

De acuerdo con la información de la causa, uno de los vehículos utilizados por los integrantes de la organización está registrado a nombre de Carlos Palacios.

El dato es analizado por la Fiscalía chilena, aunque el futbolista no figura hasta el momento como imputado ni se informó que exista una acusación en su contra.

Los investigadores buscan determinar bajo qué circunstancias el automóvil terminó siendo utilizado por las personas investigadas. Entre las hipótesis que se analizan aparece la posibilidad de que el vehículo haya sido prestado, vendido sin que se completara la transferencia o entregado bajo alguna otra modalidad.

Por ese motivo, la titularidad registral del vehículo no implica por sí misma que Palacios haya participado de las actividades investigadas.

También investigan el alquiler de una vivienda

La pesquisa también puso el foco en el inmueble allanado. Según la información publicada por El Mercurio, el contrato de alquiler estaría a nombre de la hija de Soto Guerra.

Los investigadores sospechan además que Palacios habría financiado el alquiler de esa vivienda, un aspecto que deberá ser corroborado mediante documentación y otras pruebas incorporadas al expediente.

La Justicia busca establecer qué relación existía entre las personas detenidas, el inmueble y los elementos encontrados durante el operativo.

Detuvieron al suegro de Palacios

Entre los detenidos durante el procedimiento se encuentra Sebastián Soto Guerra, suegro del futbolista, quien quedó bajo investigación por su presunta participación en la organización dedicada al tráfico de drogas.

Los elementos secuestrados serán sometidos a distintos peritajes para determinar su naturaleza, procedencia y posible vinculación con las actividades investigadas.

Mientras continúa la causa, la Fiscalía chilena intenta reconstruir el funcionamiento de la organización y establecer qué vínculo tenía el vehículo registrado a nombre de Carlos Palacios con los detenidos.

Por el momento, el futbolista de Boca no está imputado y la investigación se concentra en determinar las responsabilidades de las personas detenidas y esclarecer las circunstancias en las que sus bienes habrían sido utilizados.