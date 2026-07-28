La Justicia chilena logró un paso histórico en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia al concretar la detención de Nelson Haase Mazzei, el último de los exoficiales del Ejército que se encontraba prófugo tras ser condenado por los crímenes de lesa humanidad del cantautor Víctor Jara y del exdirector general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.

El operativo se llevó a cabo en una zona rural de la región de Los Lagos, ubicada a más de 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Tras confirmarse su captura, la ministra Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó el ingreso inmediato del represor al centro penitenciario para dar cumplimiento a su sentencia.

Condena a 25 años de prisión

Haase Mazzei fue sentenciado por la Corte Suprema chilena a un total de 25 años y dos días de prisión como autor de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de ambas víctimas, hechos ocurridos en los días posteriores al golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet en septiembre de 1973.

Con la caída de Haase Mazzei, la causa judicial por el crimen del autor de "Te recuerdo Amanda" logra cerrar el círculo de los condenados en libertad, en un proceso considerado emblemático dentro de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990).

Un crimen que marcó el continente

El secuestro y posterior asesinato de Víctor Jara es una de las heridas más profundas de la historia contemporánea de Chile. El 12 de septiembre de 1973, un día después del derrocamiento del presidente Salvador Allende, el referente de la "Nueva Canción Chilena" fue detenido en la Universidad Técnica del Estado y trasladado al entonces Estadio Chile —que hoy lleva su nombre—.

Allí, junto a cientos de prisioneros políticos, sufrieron brutales torturas. Los testimonios judiciales dieron cuenta de la saña particular hacia el músico, a quien le destrozaron las manos antes de acribillarlo con más de 40 disparos. Su cuerpo fue abandonado días después en las inmediaciones del Cementerio General de Santiago.

La detención del último militar que evadía a la justicia representa un acto de reparación histórica para los familiares de las víctimas y la cultura latinoamericana, poniendo fin a décadas de impunidad en uno de los casos más desgarradores del régimen militar.

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