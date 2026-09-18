Detuvieron en Caucete a una mujer que era buscada por robo

Una mujer de 29 años, de apellido Barroso, fue detenida en Caucete luego de que efectivos de la Brigada Este detectaran que tenía un pedido de captura vigente por una causa caratulada como Robo, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

De acuerdo con la reseña policial, los efectivos realizaban recorridas y tareas investigativas luego de tomar conocimiento de que la mujer registraba un pedido de captura solicitado por la fiscalía que interviene en la investigación.

La aprehensión se concretó cuando Barroso circulaba a pie por la intersección de calle Aberastain y Prolongación Sáenz Peña, en el departamento Caucete. Los policías procedieron a identificarla y, tras verificar el requerimiento judicial, concretaron su detención.

Luego del procedimiento, el personal policial estableció comunicación con el fiscal interviniente, quien dispuso que la mujer quedara formalmente detenida y que se cumplimentaran los requisitos legales correspondientes.

Barroso quedó a disposición de la Justicia y ahora se espera la resolución judicial respecto de su situación procesal en el marco de la causa por robo.