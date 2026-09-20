Pablo Manuel Alberto Añazco, el último acusado que permanecía prófugo por el asesinato de dos adolescentes en Rosario, fue detenido este sábado en Córdoba, luego de que la investigación recibiera información sobre su posible paradero. El hombre era buscado desde diciembre de 2022 por el crimen de Eric Galli, de 14 años, y Valentín Solís, de 15.

La captura del último prófugo

La detención se concretó durante la mañana en un operativo realizado por efectivos del Departamento Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, con colaboración de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial.

La investigación está a cargo de la fiscal Carla Ranciari, quien, tras recibir el dato sobre la posible ubicación de Añazco, solicitó la colaboración de las autoridades cordobesas para avanzar con las tareas que permitieran localizarlo.

El sospechoso tenía una orden de detención vigente desde el 23 de diciembre de 2022. En marzo de este año, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había establecido una recompensa de $10 millones para quienes aportaran información que permitiera encontrarlo.

Ahora, Añazco será trasladado a Rosario y quedará a disposición de la Justicia. Según se informó, deberá ser imputado en el Centro de Justicia Penal, aunque todavía no se definió la fecha ni el horario de la audiencia.

El doble crimen que ocurrió en un complejo de Rosario

El hecho por el que Añazco era buscado ocurrió el 24 de noviembre de 2022 en un complejo Fonavi ubicado en Sanguinetti al 5600, en la zona oeste de Rosario.

De acuerdo con la investigación, tres adolescentes se encontraban reunidos en una escalera cuando fueron sorprendidos por un grupo armado que abrió fuego. Eric Galli y Valentín Solís recibieron múltiples disparos y murieron. El tercer joven, identificado en el expediente como D.R., logró escapar ileso.

Las pesquisas establecieron que el objetivo del ataque habría sido D.R. y no los dos adolescentes asesinados. El sobreviviente declaró durante la investigación que había vendido drogas y que una banda lo buscaba porque lo acusaba de ser un “buchón”. También contó que había sufrido un intento de ataque a tiros el día anterior.

En la escena del crimen, los investigadores encontraron al menos 16 vainas servidas calibre 9 milímetros. Además, las cámaras de seguridad privadas del complejo permitieron reconstruir parte de la secuencia y avanzar en la identificación de los sospechosos.

Un acusado ya fue condenado a perpetua

La investigación determinó que tres personas habrían participado del ataque. Uno de ellos era menor de edad al momento del hecho y su situación quedó bajo la intervención de la Justicia de Menores.

En marzo de este año, Franco Daniel Saavedra fue condenado a prisión perpetua como coautor de los asesinatos de Galli y Solís. El tribunal también lo responsabilizó por una tentativa de homicidio ocurrida tres días antes en la misma zona de Rosario.

Con la detención de Añazco, el último acusado adulto que permanecía prófugo quedó a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación y definir su situación procesal.