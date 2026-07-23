Un ciudadano argentino que era intensamente buscado por la Justicia de México fue detenido en el estado de Oregón, Estados Unidos, acusado de haber cometido un femicidio. El arresto fue concretado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de una investigación coordinada con autoridades mexicanas e Interpol.

El sospechoso tenía un pedido de captura internacional por el asesinato de su expareja, un crimen ocurrido en territorio mexicano. Tras el hecho, abandonó el país y logró permanecer prófugo hasta ser ubicado en Estados Unidos, donde finalmente fue arrestado.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el operativo se realizó en Oregón sin que el acusado opusiera resistencia. Una vez detenido, quedó a disposición de la Justicia estadounidense mientras avanzan los trámites para su extradición a México, donde deberá responder por la acusación de femicidio.

El caso había motivado una búsqueda internacional debido a la gravedad del delito y a la sospecha de que el hombre había escapado para evitar el proceso judicial. La cooperación entre organismos de distintos países permitió dar con su paradero y concretar la captura.

Ahora serán las autoridades judiciales de Estados Unidos las que deberán resolver el proceso de extradición. Si el pedido prospera, el argentino será trasladado a México para enfrentar el juicio por el crimen que se le imputa.