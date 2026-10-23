Detuvieron en Esquel a un hombre acusado de mantener encerrada a su familia

Un hombre de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados durante un período prolongado a su pareja y a sus hijos. El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que la investigación busca esclarecer los hechos denunciados y que la calificación legal es provisoria.

La intervención comenzó el 10 de octubre, tras una denuncia de vecinos preocupados por el aislamiento de la familia. El 20 de octubre, la Policía Comunitaria intentó tomar contacto con sus integrantes. Luego participaron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario, que elaboraron un informe de riesgo urgente.

El allanamiento se realizó el 22 de octubre, con una orden judicial solicitada por la Fiscalía. Durante el operativo, los equipos escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda y encontraron a integrantes de la familia en distintos sectores de la casa. El procedimiento terminó con la detención del hombre.

Tras el operativo, organismos judiciales y de salud activaron protocolos de asistencia médica y psicológica. Las personas asistidas reciben acompañamiento profesional, mientras avanza la investigación.

La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La Fiscalía indicó que la investigación continuará para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.