Un ciudadano peruano de 36 años, acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en su país, fue detenido en la provincia de Mendoza tras permanecer prófugo de la Justicia. El sospechoso era buscado mediante una alerta roja de Interpol y ahora será extraditado para enfrentar el proceso judicial en Perú.

La investigación permitió establecer que el hombre había escapado de su país luego de cometer el delito y que se encontraba en territorio argentino. Con esa información, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron tareas de inteligencia para dar con su paradero.

Tras obtener la autorización de la Justicia Federal, los uniformados llevaron adelante un allanamiento durante la tarde del lunes en el que lograron detener al acusado, oriundo de la ciudad peruana de Trujillo. Durante el procedimiento también secuestraron un teléfono celular que será incorporado a la investigación.

Una vez arrestado, el hombre fue trasladado a la Unidad Federal N° 32, ubicada en el edificio de los Tribunales Federales de Mendoza, donde permanecerá alojado mientras avanza el trámite judicial.

Las autoridades argentinas iniciarán ahora las gestiones con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para concretar la extradición del acusado, quien deberá responder ante la Justicia de su país por el delito que se le atribuye.