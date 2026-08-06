Un hombre de 38 años fue detenido en Quilmes acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei a través de TikTok. La investigación se inició luego de una denuncia realizada mediante la línea 134 y quedó bajo la órbita de la Justicia federal.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso utilizaba las redes sociales para difundir videos en los que aparecía con el rostro cubierto y se presentaba como “el sicario de los kirchneristas”. En las publicaciones aseguraba además tener “mucho poder político” y lanzaba amenazas contra el Presidente y miembros de su familia.

En uno de los videos, el acusado habría manifestado: “Soy una persona peligrosa, con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas. Javier Milei, te quiero matar”.

Además, habría realizado advertencias relacionadas con posibles secuestros de integrantes del entorno familiar del mandatario y mencionado a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con la frase: “Mayra Mendoza presidenta”.

El allanamiento en Quilmes

Luego de las tareas destinadas a identificar al presunto autor de las publicaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N° 13 de Pablo Lemos, ordenó un allanamiento en una vivienda de Quilmes.

Durante el procedimiento, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvieron al sospechoso y secuestraron distintos elementos que serán sometidos a peritajes.

Entre los objetos incautados había un teléfono celular, el gabinete de una computadora y auriculares. También encontraron un arma de fabricación casera, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones correspondientes a esas réplicas y otros elementos de interés para la investigación.

El hombre quedó alojado en calidad de incomunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanza el expediente en el que se investiga el delito de amenazas.

El mensaje de la ministra de Seguridad

Tras el operativo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención a través de sus redes sociales y destacó el trabajo realizado por las fuerzas federales.

“Detuvimos en Quilmes a un hombre que amenazó de muerte al presidente Javier Milei a través de redes sociales, donde se presentaba como sicario”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Monteoliva también dejó un mensaje dirigido a quienes utilicen las redes sociales para realizar amenazas: “Que les quede claro: en la Argentina no hay lugar para quienes pretendan sembrar miedo. Las hacen, las pagan”.

La causa continúa ahora bajo investigación de la Justicia federal, que deberá analizar el contenido de las publicaciones y los elementos secuestrados durante el allanamiento para determinar el alcance de las amenazas y la responsabilidad del detenido.